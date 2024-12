Élection présidentielle de la FFF : on vous fait le topo

Ces mardi et mercredi se déroule l'élection présidentielle de la Fédération française de football, pour laquelle les listes de Pierre Samsonoff et Philippe Diallo s'affrontent. On vous fait le topo.

Sur le papier, cette élection présidentielle de la FFF est censée représenter une petite révolution. Car pour la première fois, les clubs amateurs peuvent directement participer au scrutin – même si, comme indiqué par RMC Sport, tous ne semblent pas au courant de la tenue de ces élections – alors qu’ils étaient seulement représentés, jusqu’ici, par le vote des districts et ligues régionales. Voilà le schéma : un tiers des votes pour nos clubs amateurs, un tiers des votes pour les ligues et districts, un tiers des votes pour les clubs professionnels (60% pour la Ligue 1, 40% pour la Ligue 2 et les deux clubs pros de National). Tout se joue ces mardi et mercredi, sauf dans le cas d’une improbable égalité parfaite qui aboutirait sur un second tour, jeudi et vendredi. En grand favori, évidemment, se pose le candidat sortant Philippe Diallo (61 ans), président par intérim de janvier à juin 2023 (après l’éviction de Noël Le Graët) avant d’être élu à 91%, après avoir été trésorier général (2021) puis vice-président (2021-2023) de l’instance. Avant la FFF, il avait aussi accédé à la présidence de l’Union des clubs professionnels de football (UCPF).

Diallo défend son bilan

Le Nazairien brigue donc désormais un mandat complet à la tête du football hexagonal, avec un renouvellement « à 60% » de sa liste, Jean-Michel Aulas en numéro deux, et ce slogan de campagne : « Le football qu’on aime. Une fédération engagée au service des clubs. » Dans son programme, il promet une augmentation des dotations au football amateur (pour passer de 100 à 150 millions d’euros), veut la création d’un Conseil consultatif des clubs amateurs « qui pourra saisir directement le comex de la FFF » et d’un « fair-play financier à la française » , parle d’un changement de format de la Coupe de France, suggère pour la sécurité des arbitres la généralisation de caméras sur les maître du jeu ( « testés dans des districts et que j’aimerais généraliser avec l’accord de la CNIL» ), et dédie tout un volet à ses ambitions pour le football féminin : 500 000 licenciées, des indemnités de formation pour les clubs formateurs ainsi qu’un département lié aux féminines au sein de la Direction technique nationale. Et la cris

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com