Élection présidentielle 2022 : les dates de scrutin dévoilées

La prochaine élection présidentielle approche à grands pas. Et les dates de scrutin sont désormais connues. D'après les informations du service politique de France Télévisions diffusées ce mardi 22 juin 2021, le premier tour du scrutin se tiendra le dimanche 10 avril, tandis que le deuxième tour aura lieu le 24 avril 2022. Des dates qui seront officiellement communiquées par le Conseil des ministres, la semaine du 5 juillet prochain. Comme le rappellent nos confrères de France Info, l'article 7 de la Constitution prévoit que « l'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice ».

L'investiture du président de la République actuel, Emmanuel Macron, remonte au 14 mai 2017. Ainsi, son mandat prendra fin le 13 mai 2022, au plus tard. Par conséquent, le début de l'élection présidentielle de 2022 doit se dérouler entre le 8 et le 23 avril. Les élections ayant lieu un dimanche, le premier tour ne peut avoir lieu que le 10 ou le 17 avril. Quant au second tour, il est censé se tenir deux semaines après, selon le code électoral - soit le 24 avril ou le 1er mai. Or, cette date est marquée chaque année par la Fête du travail, au cours de laquelle les forces de l'ordre sont largement mobilisées pour assurer la sécurité lors des manifestations.

Avant 2022, le grand test des régionales

Quel scénario pour

