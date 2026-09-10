El Niño devrait s'intensifier d'ici à la fin de l'année, avertit le Centre américain de prévision climatique

Le phénomène El Niño s'intensifie, avec désormais plus de 90% de risques qu'un épisode météorologique majeur se produise au cours de l'automne et de l'hiver 2026-2027 dans l'hémisphère Nord, a déclaré jeudi le Centre américain de prévision climatique.

"Au cours de la période d'octobre à décembre 2026, il y a 75% de chances qu'un événement historique se produise, dont l'intensité dépasserait celle des précédents épisodes d'El Niño remontant à 1950", précise l'agence.

Ce processus naturel se produit lorsque l'affaiblissement des alizés entraîne une accumulation d'eaux océaniques plus chaudes dans le centre et l'est du Pacifique équatorial.

Cela provoque généralement une hausse des températures mondiales et une modification des régimes climatiques, causant des sécheresses dans certaines régions et de fortes précipitations dans d’autres.

"L'épisode El Niño actuel est puissant et continuera de s'intensifier au cours des prochains mois, et il s'agira sans doute du plus puissant El Niño jamais enregistré", a expliqué Jason Nicholls, prévisionniste international en chef chez AccuWeather.

La sécheresse a dévasté les cultures de maïs et de haricots dans tout le corridor sec d’Amérique centrale, plongeant des dizaines de milliers de foyers ruraux dans une insécurité alimentaire et hydrique encore plus grave, a indiqué Oxfam.

"Nous observons actuellement des conditions plus sèches dans toute l’Amérique centrale, et cela devrait se poursuivre au cours des prochains mois, tant que nous serons sous l’influence d’El Niño", selon Donald Keeney, météorologue agricole chez Vaisala Weather en Finlande.

Les inquiétudes liées à ce phénomène sont venues s’ajouter aux craintes d’une pénurie d’approvisionnement due aux conditions météorologiques sur les marchés alimentaires mondiaux, contribuant à une hausse des prix des denrées de base, notamment le sucre et les huiles végétales, rapporte l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

"Nous prévoyons un réchauffement supplémentaire au cours du mois prochain environ, avant un lent recul plus tard cet hiver et au printemps. Cela devrait se traduire par des précipitations accrues à la fin de l’automne et pendant l’hiver dans les Plaines centrales et méridionales, le Delta et le Sud-Est, et devrait entraîner une meilleure année pour la production de blé d’hiver dans les Plaines centrales et méridionales", a ajouté Donald Keeney.

(Rédigé par Dharna Bafna et Pablo Sinha à Bangalore; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)