El Fardou Ben Mohamed : « J’ai peur que le bilan humain à Mayotte soit très lourd »

Un cyclone baptisé Chido et d’une incroyable violence a frappé Mayotte le 15 décembre, sans que le bilan humain, qui s’annonce très lourd, ne soit encore connu. Les dégâts matériels sont considérables. Depuis la Serbie, El Fardou Ben Mohamed (35 ans), l’international comorien né à Mayotte et évoluant au Zeljeznicar Pancevo, tente d’obtenir des nouvelles de ses proches et d’apporter de l’aide à l’île, avec d’autres joueurs.

Avez-vous eu des nouvelles rassurantes de vos proches qui vivent à Mayotte ?

Oui. Et je suis rassuré, car 90% de ma famille y réside. Tout le monde va bien. Il n’y a aucune victime et c’est le principal. Il y a des dégâts matériels plus ou moins importants, mais tout le monde est en vie. J’ai mis parfois près de 48 heures à avoir des nouvelles de mes proches. C’était très angoissant. Mais je connais des personnes qui vivent en Métropole et qui attendent toujours d’avoir des nouvelles de certains membres de leur famille.…

Propos recueillis par Alexis Billebault pour SOFOOT.com