Ehpad : la Défenseure des droits juge les pouvoirs publics « pas à la hauteur »

Les mesures et les moyens déployés ne sont pas à la hauteur. C'est le message envoyé par la Défenseure des droits, Claire Hédon, dans une interview au Journal du dimanche . Dix-huit mois après un rapport sur « les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [Ehpad] », la situation ne s'est toujours pas améliorée, selon elle.

« Nous constatons toujours des atteintes aux droits des résidents en Ephad », affirme Claire Hédon, qui doit publier sous peu un rapport de suivi de 64 recommandations émises en mai 2021 pendant la crise du Covid. « Une hausse des signalements » a été constatée. « Le Défenseur des droits avait instruit plus de 900 réclamations en lien avec les personnes âgées en Ehpad durant les six ans précédant le rapport de 2021. Nous en avons reçu 281 de plus depuis », indique-t-elle. Un signe que le « phénomène perdure ». « Dans 43 % des cas, il s'agit de cas de maltraitance, dans 30 % de limitation de visites, dans 12 % de restrictions à la liberté d'aller et venir », précise-t-elle, ajoutant que les manquements concernent autant le privé que le public.

Seulement 9 % des recommandations appliquées

Après avoir émis 64 recommandations aux ministères de la Santé et des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, la réponse des pouvoirs publics « n'est pas à la hauteur des

