Egypte-Seize morts dans un accident d'autocar dans le Sud-Sinaï - ministère

Seize personnes ont trouvé la mort et 28 autres ont été blessées mercredi dans un accident d'autocar survenu sur la route reliant Dahab à Nuweiba, dans le sud du Sinaï, en Egypte, selon le ministère de la Santé.

Cette région, située le long de la côte de la mer Rouge, est très prisée des touristes.

Le mois dernier, 15 personnes avaient péri et 32 autres avaient été blessées dans un accident de la route dans le gouvernorat d'Ismaïlia, dans le nord-est du pays.

(Nayera Abdallah, Version française Benoit Van Overstraeten)