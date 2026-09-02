Egypte-Au moins 21 morts dans un accident d'autocar dans le Sud-Sinaï - ministère

(Bilan actualisé)

Au moins 21 personnes ont trouvé la mort mercredi dans un accident d'autocar survenu sur la route reliant Dahab à Nuweiba, dans le sud du Sinaï, en Egypte, selon le ministère de la Santé.

Le ministère des Affaires étrangères jordanien a déclaré pour sa part que nombre de Jordaniens étaient à bord du bus et qu'il y avait des morts et des blessés parmi eux.

Le Sud-Sinaï, situé le long de la côte de la mer Rouge, est très prisé des touristes.

Le mois dernier, 15 personnes avaient péri et 32 autres avaient été blessées dans un accident de la route dans le gouvernorat d'Ismaïlia, dans le nord-est du pays.

(Nayera Abdallah, Version française Benoit Van Overstraeten)