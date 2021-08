EELV : une rentrée sous le signe de la lutte intersectionnelle

Comme l'année précédente, le parti s'associe à d'autres formations pour ses « journées d'été » (JDE) du 19 au 21 août, notamment Génération.s. Le lieu de la rencontre est stratégique, à Poitiers, ville remportée en 2020 par une coalition incluant EELV et conduite par Léonore Moncond'huy. Si cette dernière ne souhaite plus que les enfants rêvent d'aéronautique, elle n'a pas fait montre d'ambitions présidentielles, permettant aux différents cadres de se retrouver en territoire neutre, un mois avant la primaire. L'élection est au centre des festivités puisque les prétendants (Delphine Batho, Jean-Marc Governatori, Yannick Jadot, Éric Piolle et Sandrine Rousseau) disposent chacun d'une conférence d'une heure à organiser comme bon leur semble.

Le programme publié sur le site du parti est sans équivoque. Ce jeudi est ainsi proposé un « boot camp écoféministe » consacré à « l'empouvoirement » des femmes. Il est précisé que l'activité se déroulera en « mixité choisie », solution que Slate présentait dans un article en mai comme la garantie d'une « liberté de parole dans un espace sécurisant » pour les « minorités concernées ». Plus tard, un atelier intitulé « Le temps des nouvelles stigmatisations » s'alarme de la facilité des procès en « islamogauchisme, séparatisme, racialisme, indigénisme, décolonialisme et autres féminismes anti-hommes ». Si la

