Éducation : les enseignants français sont moins payés en milieu de carrière que la moyenne de l'OCDE

Le gouvernement s'est engagé à ce qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2.000 euros net par mois à la rentrée 2023.

( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

En milieu de carrière, les enseignants français restent nettement moins bien payés que leurs homologues des pays de l'OCDE, souligne le rapport annuel "Regards sur l'éducation" publié lundi 3 octobre.

En France, les salaires des enseignants ayant 15 ans d'expérience et les qualifications les plus répandues (un Capes) atteignaient pour le premier cycle du secondaire (collège) l'équivalent de 43.133 dollars en 2021, soit 16% de moins que la moyenne de l'OCDE (51.246 dollars), selon le rapport de l'OCDE. L'écart est un peu plus important en élémentaire: le salaire statutaire annuel des enseignants ayant 15 ans d'expérience y reste équivalent à 40.043 dollars, soit 19% de moins que la moyenne de l'OCDE (49.245 dollars), malgré une augmentation de 4% entre 2015 et 2019.

"Il faut rendre la profession d'enseignant plus attractive" , a souligné lors d'une conférence de presse le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann. "La France y apporte des réponses, et nous saluons l'annonce du ministre d'accroître le salaire minimum des enseignants à 2.000 euros par mois à partir de septembre prochain".

Aucun enseignant à moins de 2.000 euros par mois

Des concertations autour des rémunérations des enseignants s'engagent à partir de ce lundi en France avec les partenaires sociaux, et le gouvernement s'est engagé à ce qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2.000 euros net par mois à la rentrée 2023.

"Les études de l'OCDE montrent que la France peut faire mieux", a commenté lors de la conférence de presse le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. "Nous le savons et nous réagissons".

Interrogé sur d'éventuelles hausses de rémunérations pour les enseignants ayant plus de 15 ans d'ancienneté, Pap Ndiaye a précisé que "le gros de l'augmentation" prévue serait "sur les débuts et milieux de carrière" . "La progression de la grille sera discutée à partir de cet après-midi (lundi) avec les organisations syndicales", a-t-il dit.

"Pour les fins de carrière, il s'agira surtout de faciliter le passage à la hors classe et à la classe exceptionnelle, de manière à ce qu'un nombre un peu plus important d'enseignants puissent eux aussi bénéficier en fin de carrière d'augmentations", a-t-il poursuivi.

Selon l'OCDE, il faut 35 ans d'expérience aux enseignants en France pour passer du salaire de départ au salaire le plus élevé , contre 26 ans en moyenne dans les pays de l'OCDE.

Les salaires restent inférieurs à la moyenne de l'OCDE à chaque étape de la carrière, à tous les niveaux d'enseignement sauf en maternelle, ajoute le rapport, précisant que l'écart est plus important avec 10 et 15 ans d'expérience qu'en début ou fin de carrière.