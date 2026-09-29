Le président français Macron rencontre des responsables politiques français à Paris

Edouard Philippe a présenté mardi ses propositions ‌pour une réforme des retraites "responsable" et "juste" avec un âge légal de départ qu'il entend fixer à 65 ​ans et une durée de cotisation à 45 ans s'il est élu président de la République l'an prochain.

L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron (2017-2020), âgé de 55 ans, est pour l'heure le candidat du centre et ​de la droite le mieux placé dans les sondages en vue du scrutin, même s'il est largement devancé dans les intentions de ​vote par Marine Le Pen (Rassemblement national), et parfois aussi ⁠dépassé par Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) au premier tour.

Le président d'Horizons, qui promet un programme "massif" ‌de réformes et de réduction des dépenses publiques s'il parvient à l'Elysée en mai 2027, a dévoilé dans une vidéo postée sur YouTube les grands axes de son ​projet de refonte du système des ‌retraites qu'il présente comme "responsable pour tous, juste pour chacun".

Jouant la carte de ⁠la responsabilité sur ce sujet éminemment inflammable qui a fait descendre des millions de Français dans les rues lors des tentatives de réforme de 1995 et 2023, Edouard Philippe, en costume bleu sombre, assis ⁠à une table, s'y ‌déclare prêt à s'exposer "à des critiques et une certaine forme d'impopularité" parce que "le sujet ⁠est sérieux".

"Je sais que la réforme que je propose n’est pas populaire. Mais je ne cherche ‌pas à gagner des points dans les sondages, je veux protéger les Français. Dans un ⁠monde dangereux, la gravité de notre situation financière nous oblige à agir. ⁠Ne rien faire, c’est ‌nous exposer à une crise financière sans précédent", explique le maire du Havre.

L'ancien Premier ministre préconise une réforme ​en deux temps, remettre d'abord à l'équilibre le ‌système par répartition - "c'est l'urgence et c'est possible" - puis "préparer l'avenir en construisant progressivement un système mixte associant répartition et capitalisation", avec un ​plan d'épargne retraite "à la portée de tous".

Il dit vouloir porter "en moins de dix ans" la durée de cotisation à 45 ans et l'âge de départ à 65 ans "pour les Français qui le ⁠peuvent", promettant que sa réforme "reconnaîtra les parcours difficiles".

"Je sais l’inquiétude que cette réforme suscite et l’effort qu’elle demande", souligne le candidat à la présidentielle, tout en se voulant porteur d'espoir : "Travailler plus longtemps n’est pas une fin en soi. C’est permettre à chacun de compter sur une retraite digne, à notre pays d’investir dans ses écoles et ses hôpitaux, à nos enfants de croire que le meilleur est devant eux."

(Jean-Stéphane ​Brosse, édité par Sophie Louet)