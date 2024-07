Editis en négociations exclusives pour le rachat de d'éditeur de BD Delcourt

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky le 22 janvier 2020 à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

Le groupe Editis, racheté en 2023 par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, est entré en "négociations exclusives pour l'acquisition de 100%" du groupe indépendant d'édition de bande dessinée Delcourt, ont annoncé les deux entreprises mardi dans un communiqué.

Ce rapprochement permettrait à Editis de "se renforcer dans le segment de la bande dessinée et du manga, devenu incontournable", et à Delcourt de "bénéficier de l'appui d'un groupe d'édition solide et diversifié pour assurer la poursuite de son développement", précisent les deux groupes.

Selon les chiffres du Syndicat national de l'édition (SNE), la BD assurait en effet un sixième du volume des ventes de livres en France en 2023.

"Le projet est soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l'information-consultation des instances représentatives du personnel de Delcourt ainsi qu'à l'approbation des autorités de concurrence", rappellent les deux entreprises dans leur communiqué.

Guy Delcourt, fondateur du groupe éponyme, resterait à sa tête après le rachat.

Editis est numéro deux de l'édition en France, avec des maisons comme Robert Laffont, Julliard, Le Robert ou Plon.

Le groupe a récemment fait l'acquisition des Éditions du Sous-Sol, premier coup d'éclat depuis qu'il a été cédé en novembre par Vivendi au groupe de M. Kretinsky, Czech Media Invest.

Ce nouvel actionnaire s'est fixé pour ambition de redonner de la cohérence et du prestige à l'offre d'Editis en littérature.

Fondé en 1986, le Groupe Delcourt publie chaque année environ 700 nouveautés (BD, comics, manga, jeunesse, littérature).

Comptant 145 salariés basés à Paris et à Toulon, il revendique un chiffre d'affaires (prix public hors taxes) annuel moyen de 105 millions d'euros.