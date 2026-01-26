 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Edin Džeko débute son aventure à Schalke avec un record
information fournie par So Foot 26/01/2026 à 12:26

Edin Džeko débute son aventure à Schalke avec un record

Edin Džeko débute son aventure à Schalke avec un record

Un dernier printemps ? Seulement trois jours après sa présentation officielle, Edin Džeko a déjà trouvé le chemin des filets pour Schalke 04 , établissant ainsi un record en 2. Bundesliga : du haut de ses 39 ans et 314 jours, jamais un buteur n’avait été aussi âgé dans l’histoire de la ligue.

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank