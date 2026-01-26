Edin Džeko débute son aventure à Schalke avec un record
Un dernier printemps ? Seulement trois jours après sa présentation officielle, Edin Džeko a déjà trouvé le chemin des filets pour Schalke 04 , établissant ainsi un record en 2. Bundesliga : du haut de ses 39 ans et 314 jours, jamais un buteur n’avait été aussi âgé dans l’histoire de la ligue.
…
JE pour SOFOOT.com
