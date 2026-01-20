EDF signe avec Orano 3 contrats d'approvisionnement d'électricité nucléaire

EDF a signé avec le spécialiste du cycle de l'uranium Orano (ex-Areva) 3 contrats de fourniture d'électricité nucléaire (CAPN) d'une durée de 10 ans, a indiqué à l'AFP mardi l'électricien, qui continue de déployer sa nouvelle politique auprès des industriels.

Les "contrats d'allocation de production nucléaire" prévoient qu'EDF fournira à trois filiales d'Orano un volume de 500 Gwh par an pendant dix ans, afin d'assurer son approvisionnement en électricité.

Ces contrats sont destinés aux sites d'Orano Recyclage (recyclage des combustibles) à La Hague et à Marcoule, à la Société d'enrichissement du Tricastin (usine d'enrichissement d'uranium) et d'Orano Chimie et Environnement à Malvési (conversion d'uranium), a détaillé EDF.

Pendant une dizaine d'années, les industriels très énergivores ont bénéficié d'un prix de l'électricité nucléaire d'EDF très favorable pour une partie de leur approvisionnement. Négocié avec Bruxelles, pour répondre aux exigences européennes en matière de concurrence, ce mécanisme de régulation des prix de l'électricité nucléaire dit Arenh, a pris fin le 31 décembre 2025.

Dans cette perspective, EDF a mis en place depuis 2 ans une politique commerciale adossée sur des offres à moyen et long terme, pour répondre aux besoins de visibilité des entreprises, en particulier celles de l'industrie, pour leur approvisionnement en électricité.

Au total, 17.500 nouveaux contrats moyen et long terme ont été signés représentant "plus de 120.000 sites en France" qui sont désormais couverts pour leur approvisionnement sur des durées de 4 à 18 ans, et pour un volume total de 49 TWh/an, selon EDF.

Les CAPN, parmi l'offre de contrats de long terme d'EDF, permettent à l'électricien de sécuriser ses recettes commerciales dans la perspective de ses lourds investissements à venir pour la relance du nucléaire tout en répondant aux objectifs de l’État de maintenir la compétitivité industrielle et d'attirer les centres de données en France.

Ces contrats CAPN proposent des prix de vente de l'électricité convenus à l'avance, sur des durées d'au moins 10 ans, en contrepartie de supporter une partie des risques associés à la production des réacteurs.

Réservés au départ aux industries très énergivores, ces contrats sont depuis novembre dernier étendus à d'autres entreprises ayant des besoins en électricité importants. A ce jour, EDF a conclu 19 contrats de long terme dont 12 CAPN, incluant ceux d'Orano et ceux signés avec de grands groupes industriels tels qu'Aluminium Dunkerque, Arkema, Kem One, ArcelorMittal ou encore l'opérateur de centres de données Data4.