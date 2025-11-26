EDF envisage de vendre la totalité de son unité de production d'énergie renouvelable aux USA

par Forrest Crellin, David French et Andres Gonzalez

EDF évalue la possibilité de vendre jusqu'à 100% de sa participation dans son unité américaine d'énergie renouvelable, a déclaré le directeur général Bernard Fontana mercredi, alors que l'électricien public français se concentre sur le renforcement de ses activités nucléaires nationales.

Bernard Fontana, s'adressant à Reuters en marge de la conférence Adopt AI à Paris, a déclaré qu'EDF envisageait de vendre entre 50% et 100% de son unité américaine d'énergie renouvelable, révisant un plan précédent qui prévoyait de ne vendre qu'une participation minoritaire.

Une participation inférieure à 50% valait environ 2 milliards d'euros, a précédemment rapporté Bloomberg.

Bernard Fontana, qui a pris ses fonctions de directeur général en avril dans un contexte de mécontentement du gouvernement concernant les retards dans la révision du parc nucléaire français, donne la priorité aux investissements visant à renforcer la sécurité énergétique du pays.

