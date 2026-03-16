information fournie par Boursorama avec AFP • 16/03/2026 à 16:44

EDF cède sa centrale électrique brésilienne de Norte Fluminense pour 230 millions d'euros

EDF a bouclé la cession au groupe brésilien Âmbar Energia de la centrale électrique à cycle combiné gaz de Norte Fluminense, située au nord-est de Rio de Janeiro, une transaction évaluée à environ 230 millions d'euros, a annoncé le géant français du nucléaire lundi.

Le montant de l'opération s'élève à 1,4 milliard de réals brésiliens, précise-t-il.

Le groupe français indique avoir "maintenu un haut niveau de disponibilité pour cette centrale de 827 MW tout au long des 20 années de son exploitation".

Âmbar Energia est un important producteur d'électricité à partir de gaz naturel au Brésil, précise-t-il.

EDF, qui est chargé par l'Etat français de développer le programme EPR2 pour la construction de 6 nouveaux réacteurs de forte puissance, a annoncé envisager des cessions totales ou partielles en parallèle d'un plan d'économies de 5 milliard d'euros sur cinq ans.