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EDF annonce le succès de son émission d'obligations vertes de 750 millions de dollars canadiens
information fournie par Reuters 31/01/2025 à 08:04

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION MULTI-TRANCHES D'OBLIGATIONS VERTES SENIOR POUR UN MONTANT NOMINAL DE 750 MLNS DOLLARS CANADIENS

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS CAD VERTES DEVRAIT INTERVENIR LE 6 FÉVRIER 2025

* OBLIGATIONS CAD VERTES DE 450 MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, D'UNE MATURITÉ DE 10 ANS AVEC UN COUPON FIXE DE 4,573 %

* OBLIGATIONS CAD VERTES DE 300 MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, D'UNE MATURITÉ DE 30 ANS AVEC UN COUPON FIXE DE 5,231 %

Texte original

(Rédaction de Gdansk)

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