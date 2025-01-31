EDF annonce le succès de son émission d'obligations vertes de 750 millions de dollars canadiens

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON ÉMISSION MULTI-TRANCHES D'OBLIGATIONS VERTES SENIOR POUR UN MONTANT NOMINAL DE 750 MLNS DOLLARS CANADIENS
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS CAD VERTES DEVRAIT INTERVENIR LE 6 FÉVRIER 2025
* OBLIGATIONS CAD VERTES DE 450 MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, D'UNE MATURITÉ DE 10 ANS AVEC UN COUPON FIXE DE 4,573 %
* OBLIGATIONS CAD VERTES DE 300 MILLIONS DE DOLLARS CANADIENS, D'UNE MATURITÉ DE 30 ANS AVEC UN COUPON FIXE DE 5,231 %
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
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