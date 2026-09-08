Économiser 8 milliards d'euros par an : un collectif de médecins et d'économistes réclame une mutuelle complémentaire gérée par la Sécurité sociale

Une pétition demande la création d'une mutuelle complémentaire gérée par la Sécu, "respectant ses principes fondateurs de solidarité pour le financement -chacun paie selon ses moyens-, et d'égalité pour les prestations -chacun reçoit en fonction de ses besoins".

( AFP / FRED DUFOUR )

Un collectif de médecins, économistes, élus et personnalités demande la création d'une mutuelle complémentaire gérée par la Sécurité sociale. En supprimant "le doublon actuel des frais de gestion entre Sécu et complémentaires", elle permettrait l'économie d'"au moins 8 milliards d'euros, qui pourraient être "utilisés pour améliorer l'accès aux soins".

"La cotisation aux assurances santé complémentaires (mutuelles, instituts de prévoyance ou compagnies d'assurance) ne cesse d'augmenter" : "+25% en trois ans", souligne cette pétition à signer sur le site de l'Assemblée nationale, mise en ligne mardi sur Mediapart .

Parmi les signataires figurent les économistes Gabriel Zucman et Thomas Piketty , les élus Marine Tondelier (Ecologistes) et Jérôme Guedj (PS), des médecins hospitaliers ( Karine Lacombe, Rémi Salomon... ), deux anciens dirigeants de l'agence sanitaire Santé publique France (SpF), et un ex-directeur de la Sécu, Pierre-Louis Bras .

"Moins égalitaires que la Sécu" , les complémentaires privées offrent des prestations qui "dépendent du niveau de contrat souscrit -de base, intermédiaires et optimum-", notent les auteurs. Elles sont aussi "moins solidaires" : les retraités les plus modestes "consacrent plus de 10% de leurs revenus pour payer les soins restant à leur charge, contre 4% pour les plus aisés". En outre, les assurances complémentaires sont "moins efficaces" : elles ne remboursent "que 12,5% des soins" et leurs frais de gestion "atteignent, en 2024, la somme exorbitante de 8,7 milliards", relève la pétition.

Principes de "solidarité" et de d'"égalité"

À l'inverse, "la Sécu rembourse 80% des soins" et pour 7 milliards d'euros de frais de gestion : pour 100 euros cotisés à la Sécu, "plus de 95 euros vont aux soins" contre "80 euros" pour une complémentaire santé.

La pétition demande la création d'une mutuelle complémentaire gérée par la Sécu, "respectant ses principes fondateurs de solidarité pour le financement -chacun paie selon ses moyens- , et d'égalité pour les prestations -chacun reçoit en fonction de ses besoins" . Elle "permettrait une prise en charge intégrale" par la Sécu "de l'ensemble des actes de soin et de prévention relevant de la solidarité et ayant montré leur efficacité".

En supprimant "le doublon actuel des frais de gestion entre Sécu et complémentaires", elle permettrait l'économie d'"au moins 8 milliards d'euros "qui pourraient être utilisés pour améliorer l'accès aux soins", dit le texte.

Les complémentaires actuelles "deviendraient des assurances supplémentaires pour des actes relevant du confort ou n'ayant pas démontré leur efficacité".

Selon diverses études, les frais de gestion des complémentaires représentent environ 19% du total des cotisations perçues, contre 3% pour la Sécu. Mais la comparaison est difficile : la Sécu n'a pas à rechercher de nouveaux clients.