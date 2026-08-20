Economie de l'Iran : derrière les menaces de Trump, qui sont les principaux partenaires commerciaux de Téhéran ?

Le président américain Donald Trump a dit vouloir déclencher une "guerre économique" inédite contre Téhéran, menaçant de représailles les pays apportant une "bouée de sauvetage" à la République islamique. Voici un état des lieux des principaux partenaires commerciaux de l'Iran avant le début du conflit déclenché par une attaque des Etats-Unis et d'Israël contre le pays fin février. Ces chiffres ne prennent pas en compte la contrebande ou des flux résultant de stratégies d'évitement des sanctions économiques, difficiles à évaluer.

( AFP / - )

Chine

Plus d'un quart des échanges commerciaux de l'Iran en 2024 ont été réalisés avec la Chine, pour 18 milliards de dollars d'importations et 14,5 milliards de dollars d'exportations, selon les données de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

Les hydrocarbures et les composés chimiques (alcools industriels, plastiques) représentaient la majeure partie des exportations iraniennes vers la Chine.

L'Iran a principalement importé de Chine des machines industrielles, des équipements électroniques, des voitures et des métaux.

Les derniers chiffres fournis par les douanes iraniennes, qui s'arrêtent en janvier 2026, recensent 13,4 milliards de dollars d'importations et 10,91 milliards d'exportations sur les dix mois précédant le début du conflit.

Depuis le déclenchement de la guerre, Donald Trump a plusieurs fois sanctionné des entreprises chinoises, les accusant d'importer des millions de barils de pétrole iranien, ou de contribuer à l'armement de Téhéran.

La Chine avait indiqué en mai qu'elle ignorerait ces sanctions.

Emirats arabes unis

En 2024, 30,6% des importations iraniennes venaient des Emirats arabes unis, représentant environ 21 milliards de dollars, selon l'OMC.

Les Emirats arabes unis constituaient la troisième destination des exportations iraniennes, pour environ 7 milliards de dollars (12% des exportations totales).

Selon les douanes iraniennes, sur les dix derniers mois précédant janvier 2026, les chiffres atteignaient 6,4 milliards de dollars pour les exportations d'Iran vers les Emirats arabes unis et 14,81 milliards de dollars pour les importations (soit plus que depuis la Chine, sur la même période).

Mais mardi, les Émirats ont annoncé suspendre jusqu'à nouvel ordre "tous les échanges commerciaux et les transactions financières" avec l'Iran, après une escalade des tensions.

Il est difficile pour l'instant de déterminer quelles seront les conséquences de ces annonces.

Turquie

La Turquie, troisième partenaire commercial de l'Iran, a exporté pour 5,6 milliards de dollars vers Téhéran lors des dix mois précédant janvier 2026, selon les douanes iraniennes. Elle importait davantage, 7,91 milliards de dollars, dont une importante part de produits énergétiques iraniens.

Russie

Les importations russes en provenance d'Iran s'élevaient à 930 millions de dollars sur la période de dix mois précédant janvier 2026, tandis que les exportations atteignaient 1,36 milliard de dollars, selon les douanes iraniennes.

En 2022, la Russie échangeait des céréales, de l'or et du bois contre des produits agricoles iraniens, selon la Banque mondiale.

La coopération s'est renforcée depuis, avec des échanges de matériel militaire. Le quotidien britannique The Telegraph a évoqué l'existence d'une nouvelle route commerciale entre les deux pays, via la mer Caspienne.

Fin juillet, l'Ukraine a revendiqué l'attaque de "cargos sous sanctions internationales qui étaient utilisés pour transporter des cargaisons militaires entre l'Iran et la Russie" via cette mer intérieure. Un marin est mort.

Irak

Sur les dix mois précédant le début du conflit, les exportations iraniennes vers l'Irak voisin ont représenté 7,91 milliards de dollars, contre environ 450 millions de dollars d'importations.

Inde

Selon le ministère indien du Commerce, les échanges commerciaux avec l'Iran sont passés de 17,03 milliards de dollars en 2018-2019 à 1,68 milliard de dollars en 2024-2025.

L'Inde, qui cherche à diversifier ses approvisionnements pétroliers depuis le blocage du détroit d'Ormuz, importait 276.000 barils par jour à la mi-avril, selon la société d'analyse Kpler.

Allemagne

Les exportations allemandes vers l'Iran se sont élevées à 870,5 millions d'euros (un milliard de dollars) entre janvier et novembre 2025, selon l'office fédéral des statistiques de l'Allemagne, Destatis.

Les importations en provenance d'Iran ont atteint 217 millions d'euros au cours de cette période.