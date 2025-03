Economie américaine: le président de la Fed évoque "un haut niveau d'incertitudes", attend "plus de clarté"

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Le président de la banque centrale américaine (Fed) a estimé vendredi que l'économie des Etats-Unis était confrontée à un "haut niveau d'incertitudes" et que l'institution monétaire pouvait "attendre plus de clarté" sur les réformes engagées par le nouveau gouvernement avant de bouger ses taux.

Lors d'un discours à New York, puis pendant la session de questions-réponses qui a suivi, Jerome Powell a répété à plusieurs reprises le mot "incertitudes", évoquant notamment "un haut niveau d'incertitudes".

"Le nouveau gouvernement est en train de mettre en place des réformes politiques significatives dans quatre domaines: le commerce, l'immigration, la politique fiscale et la régulation", a relevé le président de la Fed.

Concernant les droits de douane, "il y a encore une grande incertitude sur les produits qui vont être taxés, pour combien de temps et dans quelle ampleur", a-t-il souligné.

La politique du président américain Donald Trump en matière de droits de douane, faite d'annonces tonitruantes, de reports sur certains produits ou certaines provenances uniquement, rend nerveux les marchés financiers comme les entreprises, alors que des hausses de prix se profilent pour les consommateurs.

Concernant la politique monétaire, et donc la fixation par la Fed des taux d'intérêt qui guident le coût du crédit, "nous n'avons pas besoin de nous presser, et sommes bien placés pour attendre plus de clarté" sur les changements politiques en cours, a déclaré M. Powell.

Il s'agit d'une façon pour lui de dire aux marchés financiers que la Fed laissera probablement ses taux inchangés le 19 mars, à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire.

Il a aussi relevé que le retour à la cible d'inflation de 2% fixée par la Fed avait été "semé d'embûches". "Nous nous attendons à ce que cela continue", a-t-il ajouté. Selon l'indice privilégié par la Fed pour surveiller les prix, le PCE, l'inflation atteignait 2,5% en janvier aux Etats-Unis.