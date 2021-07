Écoles, restaurants... Ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

« Le monde est confronté à une nouvelle vague, et nous devons agir », a confirmé le Premier ministre, Jean Castex, invité sur le plateau de TF1, à 13 heures. Il revient sur la situation pandémique de la France, détaillant : « Ce fameux variant Delta est là, il est majoritaire, il est beaucoup plus contagieux, plus 140 % en une semaine, plus de 18 000 cas hier. » Jean Castex insiste : « 96 % de ces cas n'étaient pas vaccinés. »

L'objectif est « de déployer le pass sanitaire et de développer la vaccination », soutient le Premier ministre, précisant que le but est d'atteindre les 40 millions de primo-vaccinés à la fin du mois de juillet et 50 millions fin août. Une campagne de vaccination pour les adolescents sera ainsi mise en place dès septembre. « Nous avons prévu qu'au mois de septembre, nous allons mettre le paquet pour vacciner tous les enfants de 12 à 17 ans qui ne l'auront pas été. Nous allons mettre en place des dispositifs allant vers eux dans les établissements scolaires », explique le Premier ministre. Et de préciser : « Les lycéens ne seront pas soumis à un pass sanitaire [pour aller en classe]. Notre stratégie a été que les enfants soient le plus possible scolarisés. On ne va pas dire maintenant : "Si vous n'êtes pas vaccinés, on va vous priver d'école". »

Possible en vigueur de mesures supplémentaires au niveau local

Interrogé sur la possible mise

