Ecole : une rentrée dès le 20 août, "c'est souhaitable", affirme Aurore Bergé

Aurore Bergé à Le Guerno, le 30 juillet 2023. ( AFP / FRED TANNEAU )

"Le fait que l'école, l'Etat finalement, vienne en accompagnement des familles, de nos enfants, je pense que c'est notre responsabilité", a affirmé Aurore Bergé, la ministre des Solidarités, sur France Info ce jeudi 24 août.

Faut-il une rentrée des classes dès le 20 août ? C'est ce qu'a évoqué le président de la République Emmanuel Macron mercredi 23 août, dans un entretien-fleuve au Point pour sa rentrée politique.

Ce jeudi, sur les ondes de France Info, Aurore Bergé, la ministre des Solidarités, a précisé la proposition du chef de l'Etat. Avancer la rentrée, "je pense que c'est souhaitable. On a aujourd'hui des familles qui nous alertent en disant que les parents travaillent et que des enfants, notamment des jeunes adolescents, en juin, juillet, août, se retrouvent parfois en déshérence, ou seuls face à des nouveaux risques, à de nouvelles menaces - je pense à la question des réseaux sociaux, des écrans. Le fait que l'école, l'Etat finalement, vienne en accompagnement des familles, de nos enfants, je pense que c'est notre responsabilité", a-t-elle affirmé.

Mais face au manque de professeurs, la mesure serait-elle faisable ? "On a la nécessité de recruter plus d'enseignants. Le président de la République s'est engagé - et ce sera le cas à la rentrée - que dans chaque salle de classe, il y ait un enseignant à la rentrée malgré les tensions de recrutement qui sont extrêmement fortes", a assuré Aurore Bergé.

Pour Emmanuel Macron, l'école est une priorité face aux défis actuels. "On a besoin de moins d'écrans, et plus d’école", a-t-il lancé pour résumer sa pensée, dénonçant une nouvelle fois le rôle "majeur" des réseaux sociaux dans les violences et les dérèglements sociétaux. Fidèle à sa conviction qu'il y a "trop de vacances", il dit vouloir que les élèves "qui en ont besoin" puissent rentrer à l'école "dès le 20 août" pour "faire du rattrapage", et estime qu'il faut des "ajustements" sur le calendrier du bac car certaines épreuves sont trop "tôt dans l'année".