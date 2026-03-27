Échecs-Le TAS ordonne à la Russie de cesser d'organiser des événements dans les territoires ukrainiens occupés

par Julien Pretot et Tommy Lund

La Fédération russe des échecs doit cesser d'organiser des événements et d'exercer son contrôle sur les territoires ukrainiens occupés dans un délai de 90 jours, sous peine d'une suspension pouvant aller jusqu'à trois ans, a ordonné le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans une décision datée du 11 mars et publiée vendredi.

Cette décision alourdit une amende antérieure de 45.000 euros infligée par la Fédération internationale des échecs (FIDE) dans un bras de fer engagé par la Fédération ukrainienne des échecs.

"La FIDE étudiera attentivement les détails et mènera des consultations avec des conseillers juridiques suisses et la Commission constitutionnelle de la FIDE afin de déterminer les mesures appropriées à mettre en œuvre conformément à la charte de la FIDE", a déclaré la FIDE dans un communiqué.

"La FIDE reste pleinement engagée à respecter les décisions du Tribunal arbitral du sport et à agir en totale conformité avec la charte et les règlements de la FIDE."

Le TAS a confirmé que la fédération russe avait violé les règles de la FIDE en intégrant et en encadrant des activités d'échecs dans des régions reconnues au niveau international comme faisant partie de l'Ukraine, dont la Crimée et les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia.

Le panel arbitral estime que ces agissements portent atteinte à "l'intégrité territoriale et à la souveraineté" de la fédération ukrainienne et heurtent les principes fondamentaux qui régissent les échecs au niveau international.

La fédération russe a 90 jours pour se mettre en conformité. Dans le cas contraire, elle sera automatiquement suspendue de la FIDE pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans.

Le litige trouve son origine dans une plainte déposée en 2023 par la fédération ukrainienne, qui accusait la partie russe d'avoir intégré des structures régionales issues des zones occupées et d'y avoir organisé des compétitions.

L'organe d'éthique de la FIDE avait initialement imposé une suspension de deux ans, assortie de conditions, puis sa chambre d'appel avait réduit la sanction à une amende, avant que le TAS alourdisse cette dernière.

(Reportage de Julien Pretot et Tommy Lund, version française Vincent Daheron)