Echec des pourparlers de paix entre Afghanistan et Pakistan - sources

Des négociations entre l'Afghanistan et le Pakistan pour conclure une trêve de longue durée, après leurs affrontements meurtriers de la mi-octobre, se sont achevées sans résultat, ont déclaré mardi deux sources proches des pourparlers.

Les deux pays ont conclu un cessez-le-feu au Qatar le 19 octobre pour interrompre ce cycle de violence qui a fait des dizaines de morts de part et d'autre mais n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente lors d'une nouvelle série de discussions parrainées par le Qatar et la Turquie à Istanbul, ont déclaré ces sources.

Une source proche des services de sécurité pakistanais a déclaré que les taliban au pouvoir à Kaboul avaient refusé de s'engager à contenir les activités en territoire afghan de groupes armés considérés comme terroristes par Islamabad, à commencer par le Mouvement des taliban pakistanais (TTP, Tehrik-e-Taliban Pakistan).

Une source afghane proche des discussions a déclaré que ces dernières s'étaient terminées après "des échanges tendus" sur cette question. Kaboul nie abriter le TTP sur son territoire.

Sollicités pour un commentaire, les porte-parole du gouvernement de Kaboul et du ministère afghan de la Défense, ainsi que des ministères pakistanais de la Défense et des Affaires étrangères, n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Les affrontements d'octobre, d'une intensité sans précédent depuis le retour au pouvoir des taliban en 2021, ont débuté par des frappes aériennes pakistanaises à Kaboul et sur des zones frontalières, censées viser la direction du TTP.

Les taliban afghans ont riposté par des attaques de postes militaires pakistanais le long des 2.600 km de frontière commune entre les deux pays.

En dépit du cessez-le-feu conclu le 19 octobre, après dix jours d'affrontements, des accrochages ont encore coûté la vie à cinq soldats pakistanais et 25 taliban pakistanais près de la frontière avec le Pakistan au cours du week-end, selon l'armée d'Islamabad.

