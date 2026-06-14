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Ebola-Le nombre de cas confirmés en RDC porté à 710
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 04:42

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) s'élevait à 710 vendredi, selon des données publiées samedi par le gouvernement.

L'épidémie a provoqué la mort de 149 personnes dans le pays, selon les données.

(rédigé par Robbie Corey-Boulet; version française Camille Raynaud)

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