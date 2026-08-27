Ebola en RDC: le chef de l'ONU réclame 1,1 milliard de dollars pour l'aide humanitaire

Un médecin s'occupe d'un patient atteint d'Ebola au Centre de traitement Ebola de Rwampara, à Bunia, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 13 juillet 2026 ( AFP / BENEDICTION MURHABAZI )

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lancé jeudi un appel pour réunir 1,1 milliard de dollars afin de compléter un plan d'aide pour lutter contre l'épidémie d'Ebola, qui ne cesse de progresser en République démocratique du Congo (RDC).

"Nous avons présenté un plan de besoins et de réponse humanitaires de 2,13 milliards de dollars. Il est financé à 48%, grâce notamment à une contribution majeure des Etats-Unis. Mais les ressources dont nous disposons actuellement ne permettront de tenir que quelques semaines, et non quelques mois", a-t-il dit depuis le siège de l'organisation.

"Sans financement supplémentaire, des opérations essentielles vont se retrouver à court de fonds précisément au moment où elles doivent prendre de l'ampleur", a-t-il poursuivi.

"C'est pourquoi je demande que 1,1 milliard de dollars restants soient mobilisés afin de financer intégralement le plan de réponse humanitaire, étant entendu que des ressources supplémentaires seront encore nécessaires à l'avenir", a encore dit M. Guterres.

Déclarée le 15 mai et désormais étendue à six provinces, l'épidémie d'Ebola a déjà fait plus de 2.744 morts à la date du 25 août, selon Antonio Guterres, dépassant en seulement trois mois celle qui avait sévi entre 2018 et 2020 dans l'est du pays, considérée jusqu'alors comme la plus meurtrière de son histoire.