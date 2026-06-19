Ebola en RDC: l'OMS constate une accélération de la transmission

Un soignant de l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF) du centre anti-Ebola de la clinique Elikya est aspergé de désinfectant en quittant la zone réservée aux malades d'Ebola, à Bunia, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 5 juin 2026 ( AFP / GLODY MURHABAZI )

La transmission de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) s'accélère, malgré le renforcement des mesures de riposte sanitaire, a indiqué l'Organisation mondiale de la santé (OMS) vendredi.

"La situation évolue rapidement, avec une transmission accélérée signalée dans 33 zones sanitaires touchées réparties dans trois provinces", a déclaré depuis Bunia Marie Roseline Belizaire, directrice des urgences de l'OMS en Afrique, lors d'un point de presse à Genève.

"La situation reste grave et continue d'évoluer. Cependant, la riposte se renforce de jour en jour", a-t-elle ajouté.

Le 15 mai, la RDC a déclaré sa 17e épidémie de maladie Ebola, causée par la souche Bundibugyo, contre lequel il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique.

Son épicentre se trouve en Ituri, province du nord-est de la RDC, difficilement accessible en raison du mauvais état des routes et de l'insécurité entretenue par les groupes armés.

"Des cas continuent d'être signalés dans de multiples régions, ce qui souligne la nécessité de maintenir et d'accélérer les efforts de lutte contre l'épidémie", a indiqué Mme Belizaire.

Selon les chiffres officiels rapportés par l'OMS, 896 cas ont été recensés, dont 232 décès, soit un taux de létalité de 26% en RDC.

Un médecin vêtu d'une combinaison de protection soigne un patient au centre de traitement Ebola de l'hôpital général de référence de Rwampara, dans la province d'Ituri, en République démocratique du Congo le 12 juin 2026 ( AFP / Jospin Mwisha )

L'Ouganda voisin, qui comptabilise désormais 19 cas confirmés dont deux décès, n'a signalé aucun cas au cours des 12 derniers jours.

Pour appuyer la riposte de la RDC, l'OMS a déployé plus de 115 experts dans les provinces et zones sanitaires touchées et acheminé plus de 110 tonnes de matériel d'urgence.

La capacité de réponse a été renforcée, a indiqué Mme Belizaire, avec désormais 516 lits disponibles pour la prise en charge des patients et une capacité de dépistage dépassant plus de 2.000 tests par jour.

"L'épidémie évolue si rapidement que nous devons également intensifier nos efforts afin de maintenir le même niveau de réponse", a-t-elle dit.

Parmi les défis qui restent, l'accès aux zones touchées demeure difficile en raison de l'insécurité, tandis que les moyens opérationnels et financiers doivent encore être renforcés face à une épidémie en évolution constante.

Le taux de suivi des contacts progresse mais reste insuffisante (75% contre un objectif de 95%), et la persistance de décès communautaires et de cas dans des populations déplacées montre que certaines chaînes de transmission échappent encore au contrôle.

Une équipe médicale chinoise est arrivée à Kinshaha, selon Mme Belizaire.

Et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé vendredi avoir dépassé le million de contrôles effectués aux frontières et le long des principaux itinéraires transfrontaliers et couloirs de circulation en RDC et dans les pays voisins, dans le cadre d'un dispositif de surveillance visant à détecter d’éventuels cas.