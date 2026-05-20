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Ebola-600 cas présumés, 139 décès suspects, des chiffres qui devraient augmenter - OMS
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 12:00

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré mercredi avoir recensé 600 cas présumés d'Ebola et 139 décès suspects, ajoutant que ces chiffres devraient augmenter compte tenu de la durée pendant laquelle le virus a circulé avant que l'épidémie ne soit détectée en République démocratique du Congo (RDC).

Un comité d'urgence de l'OMS s'est réuni mardi à Genève et a confirmé que la dernière épidémie d'Ebola en date - surtout présente dans l'est de la RDC et causée par la souche rare Bundibugyo du virus - constituait une urgence de santé publique de portée internationale, mais pas une urgence pandémique, a poursuivi Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ce dernier, sans consulter les experts, avait déclaré un état d'urgence ce week-end du fait de cette épidémie, créant ainsi un précédent.

Il n'existe aucun vaccin ni traitement approuvé contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, dont le taux de létalité peut atteindre 40%.

(Olivia Le Poidevin, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)

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