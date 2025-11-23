Eberechi Eze, l’Arsenal bien armé

Après avoir brillé durant cinq saisons du côté de Crystal Palace et du sud de Londres, c’est désormais dans le nord de la capitale britannique qu’il fait parler de lui. Après avoir fait son retour à Arsenal cet été 14 ans après pour un chèque de près de 70 millions d’euros, Eberechi Eze s’est offert un triplé pour son premier North London Derby.

Ils n’étaient que trois, avant ce 23 novembre 2025, à avoir inscrit un triplé pour leur premier derby du nord de Londres. Mais depuis ce dimanche après-midi, Ted Drake, Terry Dyson et Alan Sunderland ont accueilli Eberechio Eze à leur table. Revenu dans son club de cœur le 21 août dernier, ll’ancien buteur en série de Crystal Palace en a planté trois aux Spurs en un peu plus d’une demi-heure. Une performance qui n’avait pas été atteinte depuis 1978, et surtout un joli coup du destin pour le milieu de terrain de 27 ans.

14 ans d’attente et de résilience

L’histoire entre Eze et Arsenal remonte à l’année 2006, date à laquelle le tout jeune Anglais rejoint l’Academy d’Arsenal. Une histoire pourtant semée d’embûches puisque cinq ans après le début de sa formation, le futur numéro 10 des Gunners est libéré par le club. Une blessure profonde pour le tout jeune Eze, alors âgé de 13 ans, comme il l’a déjà indiqué à la BBC : « C’est l’une des épreuves les plus difficiles que j’ai traversées et compte tenu de ce que représentait Arsenal pour moi à l’époque, j’avais les larmes aux yeux. » Un rejet qui aurait également pu mettre un terme à la carrière de footballeur naissante d’Eze car après avoir enchaîné les clubs formateurs et les déceptions, il a songé à reprendre une vie normale… Avant que Queens Park Rangers ne tente le pari, vite gagnant : petit à petit, le mètre 78 impressionne sur les pelouses de Championship. Finalement, c’est Crystal Palace qui finit de polir le diamant pendant cinq saisons. Même si une grave blessure au tendon d’Achille, survenue en mai 2021, le laisse sur le flanc pendant cinq mois. Mais « Ebs », comme il est surnommé par ses coéquipiers, n’a plus à prouver sa force mentale et parvient à revenir à son meilleur niveau en s’offrant même sa première sélection avec les Three Lions en juin 2023 face à Malte (0-4).…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com