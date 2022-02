Durcissement du pass vaccinal : un tour de vis pour rien ?

Les boîtes de nuit – fermées depuis le 10 décembre – rouvrent leurs portes aux noctambules en manque. Les bars accueillent au comptoir les clients désireux de refaire le monde. Les mélomanes peuvent désormais rester debout pendant les concerts. Quant à la restauration, on pourra de nouveau manger et boire dans les stades, cinémas et transports.

Ce mercredi 16 février marque une étape importante dans l'assouplissement des mesures de lutte contre l'épidémie de Covid en France. Qui, bientôt, sera suivie par la fin de l'obligation du port du masque dans les lieux clos soumis au pass vaccinal, prévue le lundi 28 février.

« Nous pouvons avancer comme prévu sur la levée des dernières restrictions », a confirmé, mercredi 16 février, à l'issue du conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, réaffirmant la volonté de l'exécutif d'assouplir les mesures sanitaires. Les chiffres des contaminations poursuivent leur baisse, avec 142 562 cas de contamination quotidiens, soit près de la moitié moins que la semaine précédente, selon Santé publique France le 11 février.

Si les bons chiffres conduisent le gouvernement à lever les dernières restrictions, ils ne l'ont pas pour autant fait renoncer au renforcement du pass vaccinal. Depuis ce mardi 15 février, il devient caduc après quatre mois sans dose de rappel, contre sept auparavant, sauf en cas de contamination. Dans un climat pour le moins

