Duralex: trois candidats repreneurs confirmés à la clôture des offres

Produits Duralex au salon du "Made in France" de la Porte de Versailles, le 7 novembre 2025 à Paris. ( AFP / Thomas SAMSON )

Duralex a confirmé que trois candidats repreneurs étaient sur les rangs pour reprendre la célèbre verrerie, en redressement judiciaire, à la date limite de remise des offres fixée à vendredi midi.

L'entreprise a également confirmé l'identité de ces candidats, dans un communiqué.

L'un d'eux est l'entrepreneur français Cédric Meston, via la holding Tomé. Il est notamment connu pour être le cofondateur de la start-up HappyVore (marque de substituts végétaux à la viande) et pour avoir racheté Tupperware France en 2025.

Le groupe stéphanois Carlesimo, qui avait manifesté son intérêt dans les médias, a bien transmis une offre.

Le dernier candidat est la société hongkongaise AA Investments, détenue par l'homme d'affaires français Morteza Goshayeshi et sa famille. Le groupe familial, positionné "dans la commercialisation internationale de produits de beauté, parfums et biens de grande consommation", a notamment racheté en mai l'enseigne de décoration Bouchara.

L'examen des offres par le tribunal de commerce d'Orléans est prévu "dans les prochaines semaines", a indiqué Duralex vendredi. "Une audience aura lieu le 17 septembre prochain" au tribunal de commerce d'Orléans "pour arrêter le calendrier", a précisé la verrerie de La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) fondée en 1945.

Initialement fixée au jeudi 6 août, la date limite de remise des offres avait été reportée au vendredi 11 septembre.

Duralex, reprise par ses salariés en coopérative en 2024, avait été placée en redressement judiciaire le 1er juin.

Célèbre pour ses verres réputés incassables, l'entreprise, qui compte 243 employés, subit son cinquième redressement judiciaire en un peu plus de 20 ans.