Du grabuge entre Oliver Glasner et Crystal Palace

Il ne sera plus là au terme de la saison actuelle, il n’a donc plus à cacher ses ressentiments : alors que son départ de Crystal Palace cet été a été officialisé, Olivier Glasner a publiquement critiqué ses dirigeants face à la presse. La raison de son courroux ? La probable vente de Marc Guéhi, qui devrait prendre le chemin de Manchester City à quelques mois de la fin de son contrat, après celle d’Eberechi Eze à Arsenal durant le précédent mercato.

"I feel like we are being abandoned, completely." 😳 Oliver Glasner is not mincing his words following Crystal Palace's defeat against Sunderland... pic.twitter.com/veOGRllO12…

FC pour SOFOOT.com