Du "En même temps" au "Dans un second temps" : Xavier Bertrand se paie les louvoiements de Jordan Bardella

A l'approche d'élections législatives qui pourraient le porter à Matignon en cas de majorité absolue, le chef de file du Rassemblement national est ciblé pour les évolutions de ses prises de position.

Xavier Bertrand, le 5 février 2024, à Lille ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

"Monsieur Bardella, là, il est sur le reculoir". A l'antenne de France Inter , le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand a pointé les revirements de Jordan Bardella, entre ses promesses de campagne et ses précisions récentes quant à la mise en oeuvre de mesures fortes du programme de son parti, relatives à la TVA sur les produits de première nécessité ou l'abrogation de la réforme des retraites.

Mardi, Jordan Bardella avait indiqué que sa "première mesure" serait de faire voter un budget rectificatif incluant une baisse de la TVA sur l'énergie et les carburants. En revanche, la suppression de la TVA sur les "produits de première nécessité" attendrait le budget suivant, "à la rentrée". Lundi, M. Bardella avait par ailleurs dit qu'il abrogerait la réforme des retraites "à partir de l'automne", levant un flou sur ce sujet.

Avec "Monsieur Macron, on avait le 'en même temps', avec Jordan Bardella, on a le 'dans un second temps" , a ironisé Xavier Bertrand, mercredi 19 juin. "Les retraites, ce sera dans un second temps, la baisse de la TVA, ce sera dans un second temps...", pointe t-il au sujet des changements de ton du chef de file RN.

"Refus d'obstacles"

Mardi, Gabriel Attal avait vu chez Jordan Bardella, pressenti pour entrer à Matignon en cas de succès du Rassemblement national aux législatives, un "refus d'obstacles" quand il demande la majorité absolue pour gouverner, avec un programme qui n'est qu'"approximations ou reniements".

"On voit depuis quelques jours que, s'agissant de Jordan Bardella, il y a de moins en moins de programme et de plus en plus de conditions. Ça commence à ressembler à un refus d'obstacle", a affirmé le Premier ministre.