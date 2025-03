information fournie par So Foot • 13/03/2025 à 15:09

Du 14 au 16 mars, l’Institut du monde arabe met le football à l’honneur

Pour ses 11 e journées de l’histoire prévues du 14 au 16 mars, l’Institut du monde arabe met le football à l’honneur. En partenariat avec So Foot, le samedi 15 mars sera en effet marqué par une table ronde consacrée aux héros et héroïnes qui ont marqué le football arabe . Joueurs, équipes et supporters emblématiques seront ainsi mis à l’honneur.

Parmi les grands joueurs, certains gagnent le statut de modèle par leurs performances sportives et à l’espace public qu’ils occupent. Mais le foot est avant tout un sport collectif et l’héroïsme se transforme en affaire de groupe. Les supporters soutiennent parfois des causes politiques, quand les équipes, elles-mêmes s’engagent (pour le FLN en Algérie, pour la Palestine récemment).…

SF pour SOFOOT.com