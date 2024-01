Dry January : ce qu’il se passe dans le corps à l’arrêt de l’alcool

Depuis dix ans, de nombreux Européens décident de suivre le Dry January. C'est-à-dire de faire une pause dans leur consommation d'alcool pendant tout le mois de janvier. « Le Dry January est un moyen idéal pour faire une pause dans notre consommation et notre relation à l'alcool. Il faut seulement quelques semaines pour casser une habitude et cela suffit pour s'engager dans un rapport plus modéré et plus sain à notre consommation à long terme », détaille le site dédié.

Environ 10 % des Français assurent suivre cette campagne inventée au Royaume-Uni. D'après les chiffres de la dernière enquête de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, les plus de 15 ans consomment 10,5 litres d'alcool pur par an. Selon les données du baromètre de Santé publique France, en 2017, 50 % des 18-75 ans ont bu de l'alcool au moins une fois par semaine.

Quel est l'impact réel de cette abstinence sur la santé ? Les bénéfices pour le corps humain – tant sur le plan physique que mental – arrivent rapidement dès le premier verre d'alcool reposé. « C'est très encourageant car les premiers effets bénéfiques arrivent vite. En quelques jours, à peine une semaine, il est possible de constater déjà qu'on dort mieux, d'un sommeil plus réparateur », assure le Pr Amine Benyamina, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse, à Paris, et président de la Fédération