 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Drones d'attaque sous-marins : l'Australie va déployer une flotte de "Ghost Shark" à plus d'un milliard de dollars
information fournie par Boursorama avec Media Services 10/09/2025 à 13:17

Le pays va construire des dizaines de ces drones autonomes, qui équiperont la marine australienne. Le premier entrera en service en janvier, selon le ministre de la Défense.

Un destroyer de classe Hobart, en 2025 (illustration) ( AFP / SONNY TUMBELAKA )

Un destroyer de classe Hobart, en 2025 (illustration) ( AFP / SONNY TUMBELAKA )

Face à la pression grandissante dans les eaux de l'Indo-Pacifique, la marine australienne renforce encore sa présence maritime sur tous les fronts. Après la commande massive de frégates furtives Mogami au Japon, l'Australie a indiqué qu'elle déploiera une flotte de grands drones d'attaque sous-marins "Ghost Shark", dans le cadre d'un programme à plus d'un milliard de dollars (941 millions d'euros), a annoncé mercredi 10 septembre le gouvernement. "C'est un équipement qui permettra d'effectuer des missions de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de frappe", a déclaré le ministre de la Défense Richard Marles aux journalistes.

Des drones en renfort des futurs sous-nucléaires furtifs ?

La société Anduril Australia a obtenu un contrat de 1,7 milliard de dollars australiens (941 millions d'euros) pour les construire, les entretenir et les développer. "Nous avons toujours affirmé que l'Australie est confrontée à la situation la plus complexe, et d'une certaine manière la plus menaçante, que nous ayons connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", a affirmé M. Marles. Ces engins sous-marins viendront compléter le projet australien de sous-marins nucléaires furtifs, dans le cadre d'un accord de plusieurs milliards de dollars avec la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, a-t-il ajouté.

Début août, l'Australie a annoncé l'achat de 11 frégates furtives du groupe japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour 6 milliards de dollars américains (5,2 milliards d'euros), dans le cadre de la modernisation de ses équipements face à la montée en puissance militaire de la Chine . Ce contrat est "clairement le plus gros accord défense-industrie jamais conclu entre le Japon et l'Australie", avait alors relevé le ministre australien de la Défense, Richard Marles. Les frégates furtives de classe Mogami, attendues par l'Australie d'ici 2030, sont destinées à remplacer celles, vieillissantes, de classe Anzac, entrées en service dans les années 1990. Elles sont capables de lancer des missiles de croisière à longue portée Tomahawk.

Défense

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Passation de pouvoir entre François Bayrou (G) et Sébastien Lecornu (D), nouveau Premier ministre, à Matignon le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Lecornu prend ses fonctions et promet des "ruptures"
    information fournie par AFP 10.09.2025 13:55 

    Des "ruptures" dans "la méthode" mais aussi sur "le fond": pour sa première prise de parole depuis sa nomination mardi soir, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un message aux Français et aux oppositions mercredi lors de sa prise de fonctions ... Lire la suite

  • Le nouveau Premier ministre et ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu (à droite), applaudit le Premier ministre sortant, François Bayrou (à gauche), lors de la cérémonie de passation de pouvoir à l'hôtel Matignon à Paris, le 10 septembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    François Bayrou et le MoDem, le mirage du pouvoir
    information fournie par AFP 10.09.2025 13:50 

    "C'est pas une sortie à la Mendès-France, mais en rase-campagne", ironise un cadre du camp présidentiel. Neuf mois après l'avoir supplanté, François Bayrou cède Matignon à Sébastien Lecornu, un échec pour le centriste qui devait forger des compromis au Parlement ... Lire la suite

  • apple (Crédit: thiago japyassu / Pexels)
    Street View : Les nouveaux iPhones d'Apple pourraient susciter un intérêt mondial
    information fournie par Reuters 10.09.2025 13:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 10 septembre - ** Apple AAPL.O a dévoilé mardi sa dernière gamme d'iPhone , avec un iPhone ... Lire la suite

  • Le siège d'Oracle à Austin (Texas). (Crédit: / Oracle)
    Oracle attendu en forte hausse sur des perspectives solides
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 13:45 

    (Zonebourse.com) - Oracle est attendu en forte progression à Wall Street ce mercredi, au lendemain de la publication trimestrielle du groupe de solutions informatiques pour entreprises, marquée avant tout par la grande confiance affichée par sa direction dans ses ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank