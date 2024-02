Droits des femmes : associations et syndicats appellent à la grève et à des débrayages le 8 mars

Des femmes défilent derrière une banderole indiquant "Grève féministe" lors d'un rassemblement pour marquer la Journée internationale des droits des femmes à Paris, le 8 mars 2023. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

A trois semaines de la journée internationale des droits des femmes, des associations féministes et syndicats appellent à la mobilisation. Rassemblés sous le collectif "Grève féministe", il entend dénoncé des inégalités et un sexisme qui "s’ancre de plus en plus dans l’opinion publique".

L'idée est "que les femmes arrêtent toutes activités salariées (et les hommes aussi), toutes tâches domestiques (garde d’enfant, soin, ménage, cuisine...) et de consommation pour mettre la société à l’arrêt et démontrer que les femmes, loin d’être une variable d’ajustement, sont un rouage essentiel de la société", écrit le collectif #GrèveFéministe dans un communiqué.

Le collectif, qui réunit associations féministes, syndicats et associations (Planning familial, Osez le féminisme, CGT, Unef...), dénonce notamment un sexisme qui "s’ancre de plus en plus dans l’opinion publique", une "augmentation des violences sexuelles déclarées", le soutien d'Emmanuel Macron à Grard Depardieu poursuivi pour viol ou le récent appel du chef de l'Etat à un "réarmement démographique". Il réclame la "r evalorisation des métiers féminisés (éducation, soin, nettoyage…)", l’égalité salariale , "la mise en place d’une éducation non sexiste " et d’une éducation à la vie affective et sexuelle ou encore un " partage égal des tâches domestiques ".

Des mobilisations similaires en Espagne et en Islande

Le 8 mars 2018, une grève féministe en Espagne avait donné lieu à un arrêt de travail de deux heures observé, selon les deux principaux syndicats espagnols, par 5,9 millions de travailleurs et travailleuses dans le pays.

Ce débrayage s'était inspiré d'une grève semblable en 1975 en Islande lorsque 90% des Islandaises avaient participé à une journée d’arrêt du travail qui avait ouvert la voie à des avancées majeures en matière d’égalité entre femmes et hommes dans le pays.

En octobre 2023, des milliers de femmes, dont la Première ministre Katrín Jakobsdóttir, avaient de nouveau cessé le travail pour demander l'égalité salariale et protester contre les violences faites aux femmes.

Emboîtant le pas ce lundi 19 février à #GrèveFéministe, cinq organisations syndicales (CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires) ont appelé elles aussi à la mobilisation le 8 mars, "y compris par la grève", pour obtenir "des actes".

"Malgré les effets d’annonces gouvernementales de faire de la cause des femmes la grande cause du quinquennat, les inégalités persistent dans le travail, dans les foyers et dans la société", déplorent-elles dans un communiqué commun. "Ne laissons pas passer les discours passéistes, sexistes, masculinistes. Nous ne voulons plus de promesses, nous voulons des actes."