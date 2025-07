Droits de douane : une réunion entre "les filières économiques impactées" par l'accord et le gouvernement prévue mercredi

Éric Lombard à Singapour, le 30 mai 2025. ( AFP / Ludovic MARIN )

Quelles seront les conséquences de l'accord intervenu dimanche entre l'UE et les Etats-Unis sur les droits de douane ? La question sera l'objet d'une réunion mercredi 30 juillet entre le ministre de l'Economie, Eric Lombard, et celui des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé le ministère de l'Economie ce lundi à l'AFP.

La réunion, qui se tiendra en début d'après-midi, rassemblera les organisations patronales ainsi que les fédérations représentant les filières industrielles "impactées par les droits de douane américains", a précisé le ministère dans un communiqué. "Lors de cette réunion, les ministres aborderont avec les représentants des secteurs économiques les conséquences de l’accord US-UE sur les différentes filières ainsi que la suite des négociations sur l’application des droits de douane", selon le ministère. Seront également présents les ministres Marc Ferracci (Industrie et Energie), Véronique Louwagie (Commerce, Artisanat et PME), Clara Chappaz (Numérique) et Laurent Saint-Martin (Commerce extérieur).

Le Medef, la CPME, l'U2P, l'Afep et le Meti sont conviés du côté des organisations patronales; France Industrie et l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) représenteront les entreprises industrielles. Parmi les invités figurent également la Fédération bancaire française, France Assureurs, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad), la Fédération du commerce et de la distribution, l'Alliance du commerce et France Digitale. La réunion est programmée au lendemain d'un déplacement du ministre de l'Economie auprès de filières industrielles affectées par l'accord, visite dont les modalités restent à préciser, selon Bercy.

Un accord "déséquilibré"

Le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont conclu dimanche en Ecosse un accord douanier prévoyant que les produits européens exportés aux Etats-Unis soient taxés à 15%. Donald Trump avait menacé d'appliquer un taux de 30% à partir du 1er août en l'absence d'accord. Les Européens espèrent à ce prix éviter une escalade commerciale.

Toutefois, Laurent Saint-Martin a estimé lundi que cet accord était "déséquilibré", reprenant le terme utilisé par le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Haddad un peu plus tôt sur X et celui également de Marc Ferracci sur RTL.