Droits de douane-Pékin dit évaluer la décision de la Cour suprême US

(Actualisé tout du long)

La Chine a dit lundi procéder à une "évaluation approfondie" de la décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane et a exhorté Washington à lever "les mesures tarifaires unilatérales" qui visent ses partenaires commerciaux, prévenant qu'une bataille entre les deux pays serait "néfaste".

Ces commentaires, effectués par le ministère chinois du Commerce, interviennent après que la Cour suprême américaine a annulé vendredi les vastes droits de douane dits "réciproques" annoncés en avril dernier par Donald Trump. Furieux de cette décision, le président américain a décidé alors d'une nouvelle surtaxe douanière mondiale de 10%, portée dans la foulée à 15%.

Les taxes douanières décidées par les Etats-Unis "enfreignent les règles du commerce international et les lois américaines", a déclaré le ministère chinois du Commerce, ajoutant que ces taxes n'étaient "dans l'intérêt d'aucune des parties".

Une "coopération entre la Chine et les Etats-Unis est bénéfique aux deux camps", a-t-il poursuivi dans un communiqué. "Se battre est néfaste".

Il est attendu que le commerce et les droits de douane soient au coeur de la visite que Donald Trump a prévu d'effectuer en Chine fin mars-début avril pour y rencontrer à cette occasion son homologue chinois Xi Jinping.

Pékin et Washington sont convenus l'an dernier d'une demi-trêve dans leur escalade commerciale,

confirmée

en octobre dernier à l'issue d'une réunion en Corée du Sud entre Xi Jinping et Donald Trump, pour éviter de s'imposer réciproquement des surtaxes douanières supérieures à 100%.

"La Chine va continuer de suivre cela attentivement et protéger fermement ses intérêts", a dit lundi le ministère du Commerce à propos des droits de douane américains.

(Xiuhao Chen, James Pomfret et Ryan Woo; version française Jean Terzian)