Droits de douane : le Canada devrait riposter aux USA dans la journée - ministre

(Ajoute des citations et des informations contextuelles)

Le Canada pourrait dévoiler dès ce mardi sa réponse à la menace du président Donald Trump de porter à 50% les droits de douane américains sur toutes les voitures et les camions en provenance du Canada, a déclaré le ministre le canadien chargé du commerce avec les États-Unis

"Je pense que c'est l'intention du gouvernement" a dit Dominique Leblanc lorsqu'on lui a demandé, sur CNBC, à quel moment les droits de douane sur les marchandises importées des États-Unis pourraient être annoncés.

"Cela ne devrait surprendre personne. Nous avions dit à nos amis et à l'administration américaine que si nous ne parvenions pas à un accord, nous devrions prendre les mesures que tout gouvernement responsable prendrait pour protéger ces secteurs de l'économie. Nous aurions préféré ne pas en arriver là", a-t-il ajouté.

Lundi, Donald Trump a menacé de porter à 50% les droits de douane américains sur toutes les voitures, tous les camions et toutes les pièces automobiles en provenance du Canada à compter du 1er janvier 2027, ce qui a exacerbé le conflit commercial après l'échec des négociations la semaine dernière.

L'accord commercial qui était en discussion aurait réduit le taux maximal des droits de douane sur les voitures et les camionnettes canadiennes de 25% à 15% et les droits de douane sur l'aluminium et l'acier de 50% à 25%, mais les négociations ont capoté vendredi en raison d'un certain nombre de points de discorde.

Cette escalade menace de perturber l'une des chaînes d'approvisionnement automobiles les plus intégrées au monde.

La production automobile américaine dépend fortement des pièces et des véhicules fabriqués au Canada et une hausse des droits de douane pourrait faire grimper les coûts pour les constructeurs automobiles américains et les consommateurs.

(Bhargav Acharya, Katharine Jackson, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Tangi Salaün)