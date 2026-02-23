Droits de douane-La Chine dit pleinement évaluer la décision de la Cour suprême US

La Chine procède à une "évaluation approfondie" de la décision de la Cour suprême américaine sur les droits de douane et exhorte Washington à lever "les mesures tarifaires unilatérales concernées" qui visent ses partenaires commerciaux, a déclaré lundi le ministère chinois du Commerce.

La Cour suprême américaine a annulé vendredi les vastes droits de douane dits "réciproques" annoncés en avril dernier par Donald Trump dans le cadre d'une refonte de la politique commerciale de Washington. Furieux de cette décision, le président américain a annoncé alors une nouvelle surtaxe douanière mondiale de 10%, portée ensuite à 15%.

Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce a déclaré que les taxes douanières décidées par les Etats-Unis "enfreignent les règles du commerce international et les lois américaines", ajoutant que ces taxes n'étaient "dans l'intérêt d'aucune des parties".

La décision de Washington de maintenir des droits de douane sur ses partenaires commerciaux via des mesures alternatives signifie que Pékin va "continuer de suivre cela attentivement et protéger fermement ses intérêts".

(Xiuhao Chen et Ryan Woo; version française Jean Terzian)