Droits de douane Etats-Unis/Europe : un épisode de "turbulences inquiétant mais temporaire", selon Eric Lombard

S'il a loué les liens entre Amérique et Vieux continent, le ministre de l'Economie et des finances a rappelé que l'Union européenne se tient prête à riposter aux droits de douane déjà mis en place par l'exécutif américain.

Eric Lombard, à Washington DC, le 23 avril 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KAYLA BARTKOWSKI )

"La relation entre les Etats-Unis et la France ou l'Europe a été marquée par des épisodes occasionnels d'incompréhensions et parfois de tensions". Eric Lombard a pondéré les craintes d'une guerre commerciale transatlantique, se disant "convaincu" mercredi 23 avril que les "turbulences" actuelles autour des droits de douane imposés par le gouvernement américain allaient trouver une issue.

"Pas de continents plus proches"

"Je suis convaincu que la période actuelle de turbulences est inquiétante mais temporaire", a déclaré le ministre lors d'un événement en marge des réunions organisées par le FMI et la Banque mondiale à Washington. "La relation entre les Etats-Unis et la France ou l'Europe a été marquée par des épisodes occasionnels d'incompréhensions et parfois de tensions. Nous les avons toujours surmontés. Il n'y a pas de continents plus proches économiquement, politiquement et culturellement, que l'Europe et l'Amérique du nord", a t-il soutenu.

Le locataire de Bercy a ajouté que "le plus tôt serait le mieux" pour conclure un accord avec les Etats-Unis afin de régler les différends commerciaux. L'Union européenne (UE), a-t-il rappelé, "cherche à négocier une solution, un accord qui serait gagnant-gagnant pour les deux parties".

Dans le même temps, a-t-il ajouté, elle se tient prête à riposter aux droits de douane déjà mis en place par l'exécutif américain (25% sur l'automobile, l'acier et l'aluminium, 10% additionnels sur les autres produits). "Je tiens à insister sur le fait que nous espérons vraiment que nous n'aurons pas à prendre de telles actions grâce à l'obtention d'un accord avec les Etats-Unis", a-t-il poursuivi, en envoyant "un message d'amitié et d'optimiste inébranlable à nos amis et alliés américains".