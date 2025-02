Droits de douane américains : Michelin songe à accélérer ses projets aux États-Unis et "ralentir ceux ailleurs"

Avant même les menaces de Donald Trump, le groupe a été confronté à la hausse des prix de l'énergie et à la répercussion sur les salaires de l'inflation.

Florent Menegaux à Meudon, le 8 avril 2024. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Il est devenu globalement "deux fois plus cher" de produire des pneus en Europe qu'en Asie. Face à la perte de compétitivité du Vieux continent et aux menaces de droits de douane américains, le géant mondial du pneu Michelin réfléchit à accélérer ses investissements aux États-Unis, a indiqué son président mardi 11 février au Financial Times .

"Quand nous regardons notre plan d'investissement dans le monde, nous devrons peut-être avancer nos projets aux États-Unis et ralentir ceux ailleurs" , a déclaré Florent Menegaux au quotidien économique.

Le président américain a signé lundi un décret fixant au 12 mars la date d'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium , "sans exception". Donald Trump a par ailleurs assuré début février qu'il prendrait une décision "très bientôt" sur d'autres droits de douanes concernant l'Europe, qu'il avait promis lors de sa campagne.

Michelin attend plus de clarté sur l'impact de ces hausses de droits de douane avant de prendre des décisions fermes d'investissement, a indiqué Florent Menegaux. "Historiquement, l'Europe était notre point de départ pour exporter dans le monde , a-t-il avancé auprès du quotidien économique. Cette base d'exportation va rétrécir car ce n'est plus économique."

Déjà une trentaine d'usines aux États-Unis

Michelin, dont le siège est situé à Clermont-Ferrand dans le centre de la France, possède déjà une trentaine d'usines aux États-Unis et au Canada.

Depuis 2019, entre la hausse des coûts de l'énergie et l'inflation qui "s'est retraduite dans les salaires", il est devenu globalement "deux fois plus cher" de produire des pneus en Europe qu'en Asie , avait déclaré en janvier Florent Menegaux, auditionné au Sénat.

Le groupe a annoncé fin 2024 la fermeture de deux usines, à Vannes et Cholet, où travaillent 1.254 personnes.

Au cours de son premier mandat, Donald Trump avait également imposé des droits de douane sur les exportations européennes d'acier et d'aluminium, obligeant l'UE à répliquer.

Selon Goldman Sachs, 40% des exportations européennes vers les États-Unis pourraient être soumises à des droits de douane, ce qui pourrait représenter 1% du PIB européen.

Michelin publiera ses résultats de l'année 2024 mercredi.