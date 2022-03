Droits d'auteur de la presse : Le Maire durcit le ton contre les Gafam

Jusqu'à présent, aucun membre du gouvernement n'avait été aussi explicite sur le danger que les géants du numérique font courir à la démocratie en bafouant les droits d'auteur de la presse, appelés « droits voisins ». Lors de son audition la semaine dernière par la commission du Sénat sur la concentration des médias, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a clairement alerté sur les déséquilibres actuels.

« Avoir une information de qualité a un coût. La presse doit payer les journalistes et l'information de qualité pour être sur le terrain, pour avoir accès, on le voit encore aujourd'hui, aux lieux de combat et aux zones de conflit. Si ce coût-là est supporté uniquement par les organes de presse et qu'ensuite les géants du numérique se saisissent de cette information qui a un coût et la livrent gratuitement sans payer ce qu'on appelle les fameux droits voisins, c'est la fin de la presse. La fin de la liberté de la presse. » Un rappel salutaire alors que la guerre fait rage en Ukraine et que la plupart des quotidiens et magazines, comme Le Point , continuent d'informer leurs lecteurs avec des envoyés spéciaux tant en Ukraine qu'en Russie.

La directive européenne sur les droits voisins a été transposée par une loi française il y a un peu plus de deux ans et demi. Mais Google a notamment traîné des pieds pour l'appliquer. L'été dernier, l'Autorité de la concurrence a condamné le géant américain à

