 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Drogues et alcool: forte baisse de la consommation des adolescents en 10 ans
information fournie par AFP 11/09/2025 à 14:19

La consommation de tabac, d'alcool et de cannabis des adolescents de 16 ans a drastiquement diminué en France sur la dernière décennie, à l'instar des jeunes Européens, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) ( AFP / Ana AREVALO )

La consommation de tabac, d'alcool et de cannabis des adolescents de 16 ans a drastiquement diminué en France sur la dernière décennie, à l'instar des jeunes Européens, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) ( AFP / Ana AREVALO )

La consommation de tabac, d'alcool et de cannabis des adolescents de 16 ans a drastiquement diminué en France sur la dernière décennie, à l'instar des jeunes Européens, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) qui présente jeudi les résultats d'une enquête européenne menée en 2024.

La France est "désormais en dessous de la moyenne européenne pour l'ensemble des indicateurs d'usage" de drogues, de tabac et d'alcool par les jeunes de 16 ans, selon l'enquête européenne sur la consommation de substances addictives menée tous les quatre ans dans 37 pays du continent.

La baisse observée entre 2015 et 2024 est "significative" dans de nombreux pays européens et "particulièrement marquée en France", souligne l'OFDT.

Plus de 113.000 jeunes Européens de 16 ans ont été interrogés, dont 3.376 Français, pour cette dernière édition.

En 2024, 20% des Français de 16 ans avaient déjà expérimenté le tabac, soit l'"un des niveaux les plus faibles d'Europe", signale l'OFDT: "En dix ans, la part des adolescents de 16 ans fumant tous les jours des cigarettes a été divisée par cinq", passant de 16% en 2015 à 3,1% en 2024, rejoignant les niveaux des pays nordiques.

Cette "baisse forte", observée dans la "quasi-totalité" des pays d'Europe de l'Ouest, reflète des politiques de lutte efficaces, notamment l'augmentation des prix du tabac, analyse l'OFDT.

L'expérimentation du cannabis par les adolescents français connaît aussi une baisse "spectaculaire": elle a été divisée par trois en dix ans, alors que les jeunes Français étaient parmi les plus gros consommateurs en Europe en 2015. Environ 8,4% des jeunes de 16 ans en avaient déjà consommé en 2024, contre 31% en 2015.

Pour expliquer cette baisse, l'OFDT pointe "la dénormalisation" progressive du tabagisme "qui, compte tenu de l'intrication des deux produits, favorise probablement aussi une dénormalisation du cannabis parmi les jeunes générations".

Sept adolescents français sur 10 avaient essayé l'alcool en 2024, un niveau qui reste "élevé", bien que "la France figure dans le tiers des pays européens affichant la plus faible consommation de boissons alcoolisées", indique aussi l'étude.

La fréquence des "alcoolisations ponctuelles importantes (API)" reste elle aussi élevée, à la fois en France (22%) et dans la moitié des pays participants à l'étude (30%).

Les autres drogues illicites attirent aussi beaucoup moins les jeunes: en 2024, ils étaient 3,9% à en avoir expérimenté en France, contre 7,5% en 2015, un chiffre en dessous de la moyenne européenne (5%).

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le bâtiment de la Banque centrale européenne
    La BCE maintient ses taux directeurs, ne dit rien pour la prochaine réunion
    information fournie par Reuters 11.09.2025 14:47 

    La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, mais n'a donné aucune indication sur sa prochaine décision, alors même que les investisseurs continuent de parier sur la nécessité d'un soutien supplémentaire ... Lire la suite

  • Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de la plateforme TikTok sur les mineurs, présenté à l'Assemblée nationale, le 11 septembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )
    La commission TikTok presse pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans
    information fournie par AFP 11.09.2025 14:35 

    Un "océan de contenus néfastes", de la violence "sous toutes ses formes" : la commission d'enquête parlementaire sur TikTok préconise jeudi d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un "couvre-feu numérique" pour les 15-18 ans pour tenter d'endiguer ... Lire la suite

  • Un jeune enfant n'a pas moins de risque de devenir obèse quand ses parents ont été sensibilisés à la nécessité d'une alimentation équilibrée ou d'un mode de vie adapté, conclut une vaste étude internationale ( AFP / MYCHELE DANIAU )
    Contre l'obésité infantile, informer les parents ne suffit pas
    information fournie par AFP 11.09.2025 14:28 

    Un jeune enfant n'a pas moins de risque de devenir obèse quand ses parents ont été sensibilisés à la nécessité d'une alimentation équilibrée ou d'un mode de vie adapté, conclut une vaste étude internationale publiée jeudi, appelant à des politiques publiques plus ... Lire la suite

  • Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)
    La BCE maintient ses taux directeurs
    information fournie par Reuters 11.09.2025 14:17 

    La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, marquant une nouvelle pause dans son cycle d'assouplissement monétaire après une décision similaire en juillet. Le taux de dépôt est ainsi maintenu à 2,0% ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank