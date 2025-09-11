 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Assurance chômage: après FO, la CFDT conteste la légalité de la lettre de cadrage
information fournie par Boursorama avec AFP 11/09/2025 à 17:10

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

La CFDT a annoncé jeudi qu'elle allait saisir en référé le Conseil d'Etat pour contester la légalité de la lettre de cadrage sur l'assurance chômage envoyée en août aux partenaires sociaux en vue d'une négociation d'une nouvelle réforme.

Alors que FO a indiqué mercredi saisir le Conseil d'Etat sur le fond sur ce même sujet, la CFDT va le saisir "dans les tout prochains jours" en référé, afin d'obtenir une décision "dans les prochaines semaines", a indiqué à l'AFP Olivier Guivarch, secrétaire national du syndicat.

"La loi de 2018", qui impose aux partenaires sociaux de négocier dans le cadre défini par le gouvernement, "ne permet pas tout et notamment de se servir de l'assurance chômage comme variable d'ajustement budgétaire", pointe-t-il.

Le document de cadrage rectificatif envoyé en août expose notamment "qu'il faut geler les prestations, faire une année blanche l'année prochaine", alors que "c'est le conseil d'administration de l'Unédic qui décide de la revalorisation des allocations", ajoute M. Guivarch.

Au-delà de cette procédure devant le Conseil d'Etat qui doit permettre de clarifier l'interprétation de la loi de 2018, la CFDT "demande à ce que le gouvernement renonce à une réforme de l'assurance chômage qui serait demandée aux partenaires sociaux", souligne son secrétaire national. "C'est une décision politique, un nouveau gouvernement peut le décider".

La CGT a indiqué, pour sa part, attendre les orientations du futur gouvernement sur le sujet.

Les partenaires sociaux avaient conclu en novembre 2024 un accord sur l'assurance chômage, avec de nouvelles règles en principe valables pour quatre ans, entrées en vigueur pour la plupart en avril dernier.

Mais mi-juillet, François Bayrou avait souhaité que les partenaires sociaux ouvrent de nouvelles négociations sur l'assurance chômage pour participer à l'effort budgétaire, en leur fixant une date-butoir au 15 novembre.

Une lettre de cadrage leur avait été adressée avec l'objectif de réaliser "2 à 2,5 milliards d'euros" d'économies par an de 2026 à 2029.

La numéro 1 de la CFDT Marylise Léon avait alors qualifié de "carnage total pour les demandeurs d'emploi" la réforme souhaitée par le gouvernement.

Pour FO, l'État cherche à "reprendre la main sur l'assurance chômage et à affaiblir le paritarisme" par "une situation de négociation extrêmement contrainte".

Budget France

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FOCKE STRANGMANN )
    Prague commande 44 chars Leopard 2 auprès de KNDS pour moderniser son armée
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 17:51 

    La République tchèque va équiper son armée de 44 chars Leopard 2 aux termes d'un contrat de 1,34 milliard d'euros signé avec KNDS, avec une option pour 14 véhicules supplémentaires, a annoncé jeudi le groupe de défense franco-allemand. Les blindés seront livrés ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN DUPUY )
    L'Insee prévoit la destruction de 65.000 postes d'alternants en six mois
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 17:49 

    Environ 65.000 postes d'alternants devraient disparaître sur une période de six mois, d'ici la fin de l'année, en raison de la baisse du soutien public, prévoit l'Insee dans une note de conjoncture publiée jeudi. Sur le marché du travail, "l'effet du durcissement ... Lire la suite

  • Des gendarmes lors des opérations de recherche visant à localiser Agathe Hilairet disparue à Vivonne, dans l'ouest de la France, le 13 avril 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Joggeuse retrouvée morte en mai dans la Vienne: un homme en garde à vue
    information fournie par AFP 11.09.2025 17:26 

    Première garde à vue dans l'affaire Agathe Hilairet: un homme a été interpellé dans l'enquête sur la mort de la joggeuse de 28 ans, disparue en avril et retrouvée morte début mai dans la Vienne, a annoncé jeudi le parquet. Quatre mois après la découverte du corps ... Lire la suite

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    France: l'Insee relève à 0,8% sa prévision de croissance pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 17:12 

    L'Insee a relevé jeudi à 0,8% sa prévision de croissance pour la France en 2025, contre 0,6% auparavant, jugeant toutefois fragiles les moteurs de l'économie, sur fond de crise politique qui nuit à la confiance des ménages et à la consommation. Cette nouvelle prévision ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank