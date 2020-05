Dr Arry Boujenah : « Le Covid laissera de nombreuses séquelles »

Le coronavirus est loin d'avoir encore livré tous ses secrets... © THOMAS COEX / AFP

Les médecins de ville sont-ils les grands oubliés de la pandémie de Covid-19 ? Alors que le débat sur l'encombrement des services de réanimation, sur l'usage (ou non) de l'hydroxychloroquine, sur la rapidité du déconfinement, sur les séquelles issues de la maladie anime les plateaux télé et semble réservé aux professeurs de médecine, les médecins libéraux veulent faire entendre leur voix. Eux aussi furent en première ligne dans le combat contre le coronavirus, eux aussi ont tâtonné, expérimenté et soigné des centaines de patients. Leur retour d'expérience mérite d'être pris en compte. Le docteur Arry Boujenah, gynécologue obstétricien à Paris, s'est très tôt penché sur les dégâts provoqués par le coronavirus et ses conséquences à brève et moyenne échéance.

Le Point : Comme gynécologue obstétricien, comment et à quelle fréquence êtes-vous confronté au Covid-19 ?

Docteur Arry Boujenah : Je suis gynécologue obstétricien installé depuis 1986, spécialiste de l'infertilité. En tant que soignant, je me suis senti dans l'obligation d'acquérir des connaissances dans différents domaines, mais toujours médicaux, me permettant d'envisager une approche multidisciplinaire. Bien entendu, dès l'apparition du Covid-19, je n'ai eu de cesse de vouloir maîtriser le sujet. Je me suis donc plongé dans l'étude des épidémies, de la virologie, de

