"Douze textes nouveaux par mois", inflation législative : le patron du Medef dénonce la "déferlante de règlementations" sur les entreprises

Le thème de la simplification est l'objet d'une rencontre mardi à Bercy en présence des ministres de l'Economie, Eric Lombard, de la Fonction publique et de la Simplification, Laurent Marcangeli, et de la ministre déléguée chargée du Commerce et des PME, Véronique Louwagie, ainsi que de représentants du monde de l'entreprise et de parlementaires.

Patrick Martin, à Rabat, le 29 octobre 2024 ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le président du Medef, Patrick Martin, a dénoncé mardi 4 mars sur RMC une "déferlante de réglementations" sur les entreprises dans laquelle "plus personne ne se retrouve", quelques heures avant une rencontre sur le thème de la simplification prévue à Bercy entre acteurs de l'entreprise, gouvernement et parlementaires.

Le législateur "légifère sur tout et n'importe quoi"

"Il y a une déferlante de réglementations. Par exemple, au niveau européen, douze textes nouveaux par mois s'appliquent aux entreprises, donc ça devient ingérable", et "c'est un peu l'arlésienne (...) ça fait beaucoup plus de dix ans que le sujet est posé", a déclaré le patron du Medef. Selon Patrick Martin, l'essentiel de l'effort de simplification doit être porté par le "législateur, qui légifère sur tout et n'importe quoi".

"En 20 ans, on a un code du commerce qui a été multiplié par quatre, un code de l'environnement qui a été multiplié par six. C'est du grand n'importe quoi", a-t-il protesté, exhortant le législateur à "se consacrer à l'essentiel" et l'administration à s'abstenir de "complexifier et dénaturer dans un certain nombre de cas les décisions du législateur".

Dans la lignée du chantier engagé par les gouvernements précédents, Eric Lombard doit présenter mardi 4 mars un plan de simplification pour les entreprises, dans le domaine des formulaires administratifs Cerfa. Un test PME doit permettre de mesurer l'effet des nouvelles normes sur les petites et moyennes entreprises. "Je vais prendre la parole à cette réunion organisée à Bercy et je vais dire très clairement ce que l'on attend: des résultats", a assuré Patrick Martin.