Douze morts lors d'une "attaque terroriste" contre les juifs en Australie

Au moins douze personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées dimanche lors d'une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney, où plus d'un millier de personnes s'étaient rassemblées pour célébrer la fête juive de Hanouka, a annoncé la police australienne.

L'un des deux tireurs présumés fait partie des morts et le second a été grièvement blessé, a déclaré le chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Mal Lanyon, pendant une conférence de presse.

La police cherche à déterminer s'il y avait un troisième tireur et une unité de déminage s'emploie à désactiver de potentiels engins explosifs, a-t-il ajouté.

Un responsable des services de renseignement australiens, Mike Burgess, a déclaré qu'un des tireurs présumés était connu des services de police, mais qu'il n'était pas considéré comme une menace immédiate.

Dans une allocution prononcée à la télévision dans la soirée, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a dénoncé "une attaque ciblée contre les juifs australiens" et "un acte d'antisémitisme maléfique" à propos de cette "terrible attaque terroriste".

Le chef du gouvernement de Nouvelles-Galles du Sud, Chris Minns, a lui aussi qualifié la fusillade d'"attaque terroriste".

Les chaînes de télévision Sky et ABC ont diffusé des images montrant des personnes gisant sur la plage de sable blanc de Bondi, la plus célèbre d'Australie.

"J'ai vu au moins dix personnes gisant au sol et du sang partout", a déclaré au Sydney Morning Herald un témoin de la fusillade, Harry Wilson, un habitant de Sydney âgé de 30 ans.

Des vidéos montrent des centaines de personnes courant sur la plage pour se mettre à l'abri, tandis que des tirs et des sirènes de voitures de police résonnent dans le lointain.

Alex Ryvchin, co-directeur général du Conseil exécutif des Juifs australiens, a déclaré dans une interview à Sky News que la fusillade avait eu lieu lors d'un événement organisé sur la plage pour célébrer la fête juive de Hanouka, qui débutait à la tombée de la nuit.

"Nos frères et soeurs à Sydney ont été attaqués par de vils terroristes lors d'une attaque cruelle contre des Juifs qui s'étaient rendus à Bondi Beach pour allumer la première bougie de Hanouka", a déclaré le président israélien Isaac Herzog.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a directement mis en cause le gouvernement australien, l'accusant de ne pas suffisamment lutter contre l'antisémitisme et de ne pas avoir tenu compte de ses "multiples avertissements" depuis le début de la guerre à Gaza il y a deux ans.

Anthony Albanese lui a répondu en promettant d'"éradiquer ce mal" et d'"aider nos compatriotes juifs pendant cette période sombre pour notre nation".

(Reportage de Praveen Menon et Stella Qiu, rédigé par Alasdair Pal ; version française Tangi Salaün)