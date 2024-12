Dopage : un crack de Chelsea contrôlé positif

Après le FC Prison, voici le FC Injection.

Mykhaïlo Mudryk, joueur de Chelsea et de la sélection ukrainienne, a été contrôlé positif lors d’un test antidopage , selon les révélations de la presse ukrainienne ce mardi. Arrivé à Londres en grande pompe en janvier 2023 pour 70 millions d’euros après un duel tendu entre les Blues et Arsenal, Mudryk, présenté comme le « Neymar ukrainien », peine encore à justifier ce prix XXL. Lors de ses premiers mois à Stamford Bridge, l’ailier n’avait fait trembler ni les filets ni ses adversaires : 0 but, 2 passes décisives en 17 apparitions. Depuis, il avait tenté de redresser la barre, avec 7 buts et 2 assists sur la saison 2023-2024, et un départ un peu plus convaincant sous Enzo Maresca cette année (3 buts et 4 passes en 13 matchs).…

MJ pour SOFOOT.com