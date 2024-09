Donny van de Beek : c’est parti pour un retour

Devenu fantomatique durant ses années sous le maillot de Manchester United, cimetière de la génération dorée ajacide, Donny van de Beek a rejoint Gérone cet été pour tenter de remettre un peu de couleur sur une carrière devenue bien trop sombre.

Il faisait partie de la génération dorée de l’Ajax, venue braquer le Real Madrid, tenant du titre, chez lui un soir de mars 2019. L’épisode le plus marquant de la folle épopée en Ligue des champions, stoppée net dans les arrêts de jeu d’une demi-finale retour à Tottenham, sur un but de Lucas Moura. Cinq ans et demi plus tard, que reste-t-il de Donny van de Beek ? Comme l’équipe de cracks ajacides qui avaient remis l’Ajax sur la carte du football européen avec Mazraoui, De Ligt ou encore Onana, il ne reste que des désillusions et un sacré goût d’amertume. Aujourd’hui à Gérone, l’international néerlandais (3 buts en 19 sélections avec les Oranje ), admis dans les nommés au Ballon d’or 2019, espère redevenir un joueur de football, simplement, après quatre années de galères à Manchester United, où il aura ciré le banc et laissé toutes ses belles promesses à la cave.

Souviens-toi l’Ajax 2019

Lorsque l’on rembobine la cassette, Van de Beek, c’était 42 buts en 175 matchs sous le maillot d’Amsterdam. Des stats impressionnantes qui lui avaient d’ailleurs valu le surnom sympa de « Maradonny ». Mais la suite n’a rien à voir avec la légende argentine. En 2021, son agent avait déclaré qu’en 2019, tout était bouclé pour le transfert du Néerlandais au Real Madrid. Finalement, il avait fait le choix de rester une année supplémentaire à l’Ajax, avant de traverser la Manche pour 39 millions d’euros et s’offrir son premier challenge à l’étranger. Et pas dans n’importe quelle écurie : à Manchester United donc, là où ses compatriotes Edwin van der Sar, Ruud van Nistelrooy ou encore Robin van Persie avaient connu l’un des points culminants de leur carrière. Pour Van de Beek, ça a été le début d’une longue traversée du désert.…

Par Victor Lamand pour SOFOOT.com